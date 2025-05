Transfert de Rabiot : La promesse de l’OM !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Attiré libre par l'OM en septembre dernier alors qu'il n'avait pas trouvé preneur au cours du mercato estival, Adrien Rabiot a été l'une des grandes sensations de la saison au sein du club phocéen. Et Medhi Benatia, qui l'avait convaincu de rejoindre le projet marseillais l'été dernier, se remémore les promesses formulées à Rabiot pour l'inciter à privilégier l'OM.

Adrien Rabiot (30 ans) avait certainement l'embarras du choix l'été dernier, mais il a pris son temps et a finalement opté pour une signature à l'OM en septembre, lui qui était libre de tout contrat depuis son départ de la Juventus Turin. Un choix qui s'est avéré payant pour l'ancien titi du PSG, puisque le club phocéen a officiellement validé samedi soir son ticket pour la prochaine Ligue des Champions. Il faut dire que cet objectif avait été clairement promis à Rabiot au moment de sa signature à l'OM.

« Des mecs en or »

Medhi Benatia, le directeur sportif de l'OM, a pris la parole à ce sujet samedi soir en zone mixte après la victoire au Havre (3-1) : « Je suis content pour les joueurs. On est souvent les premiers à leur taper dessus quand les résultats ne sont pas bons. On a un groupe de mecs en or. Même si on a perdu des matchs qu'on ne devait pas perdre, il n'y a pas de tricheurs dans ce groupe. Il y a une mentalité totalement différente de l'année dernière. Il y a eu des matchs où on est passé à côté, c'est ce qu'on doit corriger quand tu aspires à être une grande équipe », assure Benatia.

« Rabiot, tu lui promets plein de choses »

Et le directeur sportif de l'OM est également heureux d'avoir tenu ses promesses envers Adrien Rabiot : « Quand tu appelles un mec comme Rabiot et que tu lui promets plein de choses, c'est bien de pouvoir assumer derrière. Aujourd'hui, tout ce qu'on a dit est en train de se passer. C'est positif. Je suis content pour ce genre de joueurs, ils vivent quelque chose de différent », précise Medhi Benatia.