Transfert à 35M€ : La réponse cash de l'OM

Leonardo Balerdi ne laisse pas insensible. Capitaine de l’OM la saison passée, le défenseur argentin attire les convoitises. Après la Juventus, Newcastle s’intéresserait désormais à lui. Selon la presse anglaise, le joueur figurerait dans la short-list d’Eddie Howe. Mais le prix fixé par Pablo Longoria pourrait freiner toute négociation.

L’ OM va devoir s’armer de patience et de fermeté dans le dossier Leonardo Balerdi . Brillant la saison dernière, le défenseur argentin a pris une nouvelle dimension en s’imposant comme un leader incontesté de la défense marseillaise. Des prestations solides qui n’ont pas échappé à plusieurs clubs européens. La Juventus s’est positionnée, mais c’est désormais Newcastle qui s’invite dans la course.

L'OM prévient la concurrence

« Eddie Howe aimerait faire venir des renforts au poste de défenseur central – c'est pourquoi Balerdi est l'un des joueurs qu'ils recherchent. C'est un accord difficile à conclure ; c'est le capitaine de Marseille, Marseille sera très réticent à le vendre – il faudrait donc une offre très importante pour essayer de convaincre Marseille. Newcastle devrait payer plus de 30 millions de livres sterling, et la Juventus est également très intéressée par lui car elle cherche à renforcer sa ligne arrière. Ce ne sera pas une course facile pour Newcastle, et je pense que Marseille fera tout ce qu'il peut pour le garder » a confié O’Rourke dans des propos rapportés par Football Insider.