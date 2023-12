Thauvin déballe tout sur son transfert de l'OM

Jean de Teyssière

Florian Thauvin a marqué les supporters de l'Olympique de Marseille, en y évoluant durant huit saisons. Véritable cadre de l'effectif, il décide néanmoins de quitter le club en 2021 ; et ce, pour signer au Mexique, chez les Tigres d'André-Pierre Gignac. L'expérience ne se passe pas comme prévu et il évolue depuis cet été en Italie, à l'Udinese. Interrogé, le champion du monde 2018 a expliqué son choix de quitter l'OM.

Aujourd'hui, Florian Thauvin est âgé de 30 ans et joue à l'Udinese, en Serie A. L'ancien milieu de terrain de l'OM a fait les beaux jours du club phocéen durant huit saisons. Alors qu'on pensait que cet amoureux du club pouvait jouer encore longtemps à l'OM, il a finalement décidé de s'envoler pour le Mexique. Une aventure ayant coupé court, puisque deux ans et demi plus tard, le revoilà en Europe...

«J'avoue que mentalement, je n'étais pas très bien»

Invité sur le plateau du Canal Football Club, Florian Thauvin a été interrogé sur la fin de son aventure marseillaise et les raisons de son départ : « Beaucoup de supporters de l'OM n'ont pas compris pourquoi tu es parti il y a deux ans... C'est vrai que j'étais très bien (footballistiquement parlant) à ce moment-là. J'avoue que mentalement, je n'étais pas très bien. L'OM est un club exceptionnel. J'ai toujours été amoureux de ce club. J'ai passé des années, certes difficile, mais fantastiques. »

«C'est une chance d'évoluer à l'OM»