«T’es un bouffon», la vente de l’OM provoque un clash en direct !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Très actif sur le dossier lié à la vente de l'OM, Thibaud Vézirian ne s'est pas fait que des amis ces dernières années. Le journaliste, qui n'a eu de cesse d'annoncer le départ de Frank Mccourt, a été pris à partie par un internaute lors d'un live Twitch. Ce dernier ne croit aucunement à la théorie avancée par Vézirian selon laquelle un consortium international s'installerait à la tête du club marseillais.

Si les rumeurs liées à la vente de l'OM continuent à fleurir sur les réseaux sociaux, c'est notamment grâce à Thibaud Vézirian. Depuis 2021, le journaliste a fait de ce dossier l'une de ses marques de fabrique. Régulièrement, il évoque le départ imminent de Frank McCourt et l'arrivée d'investisseurs étrangers à la tête de l'OM. D'abord pris au sérieux, Vézirian a ensuite perdu en crédibilité et certains internautes ne croient plus à son enquête. L'un d'eux a pris la parole lors de l'un de ses lives Twitch .

Miracle à l’OM, il craint le pire https://t.co/dw0qcQ6eWy pic.twitter.com/GTdxOrciq8 — le10sport (@le10sport) April 24, 2024

Vézirian se fait clasher

« J’ai suivi tes vidéos en me demandant si c’était une fiction ou un documentaire, mais cela ne tient pas la route. J’en suis arrivé à la conclusion que c’était une fiction et je n’ai aucun doute à ce sujet (…) Si un Saoudien débarque et annonce que l’OM est vendu depuis 2021, je me fais moine (…) S’ils disent que c’est fait depuis 2021, je deviens moine bouddhiste. Il y aura bien quelqu’un qui va corroborer ce que tu vas raconter dans ton livre, je pense qu’il y aura bien des Saoudiens qui rigoleront en lisant certaines pages. Moi les gens sérieux avec qui je parle et qui te connaissent trouvent tous que tu es un bouffon, sans exception. Et cela inclut des avocats, des financiers, des experts-comptables » a confié cet internaute.

« J’ai assez d'éléments »