Son retour à l’OM tourne au fiasco

Quelques mois seulement après son départ de l’OM, Marcelino était de retour au Vélodrome jeudi à l’occasion du huitième de finale aller de Ligue Europa entre Villarreal et l’OM. Un retour qui a tourné au fiasco pour le technicien espagnol, humilié par ses anciens joueurs.

Nommé entraîneur de l'OM l'été dernier afin de remplacer Igor Tudor, Marcelino ne sera pas resté longtemps à Marseille puisque dès le mois de décembre, il avait démissionné après une réunion houleuse avec certains membres des groupes de supporters. Mais l'Espagnol était de retour jeudi soir au Vélodrome où Villarreal, son nouveau club, se déplaçait en huitième de finale aller de la Ligue Europa. Et Marcelino a vécu un calvaire puisque son équipe a sombré face à l'OM (0-4).

Marcelino en plein cauchemar à Marseille

« Nous étions bien en dessous de notre niveau. Nous avons joué contre une bonne équipe qui a fait preuve d’efficacité. Nous devons les féliciter parce qu’ils étaient meilleurs et qu’ils ont marqué beaucoup de buts. Ils ont mieux joué. Nous n’étions pas à notre niveau. J’en suis responsable. Je n’ai pas pris les bonnes décisions et j’assume la responsabilité de ce résultat. C’est un coup dur, évidemment. Nous ne pensions pas jouer cette compétition de cette manière. Nous voulions mener le match jusqu’à la 180e minute et maintenant c’est très difficile. Mais nous devons jouer le match retour avec un maximum d’énergie et d’enthousiasme. Nous n’avons pas aligné les joueurs que nous avions prévus, mais les circonstances nous ont obligés à le faire », confiait l’entraîneur de Villarreal en conférence de presse avant de poursuivre.

«Je le répète, c’est moi qui suis à blâmer»