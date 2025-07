Signature annulée : C’est la crise à l’OM !

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Quel avenir pour Valentin Rongier ? Au terme de sa sixième saison à l’OM, le milieu de terrain est invité à s’en aller en raison de l’absence d’accord pour rallonger son contrat. Malgré le fait que ses agents s’activent en coulisses, son départ ne se précise pas les heures passant. Tour d’horizon.

Pas d’avancées pour Côme et Sunderland

En parallèle, alors que le Côme de Cesc Fabregas semblait être une option, ce ne serait plus d’actualité. Quid de Sunderland qui, malgré une approche dernièrement, aurait pris la décision de se retirer de la course à la signature de Valentin Rongier finalement. Pas de prolongation de contrat pour Rongier et en ce 11 juillet 2025, toujours pas de départ imminent malgré la volonté de l’OM. Reste à savoir quel dénouement connaîtra le feuilleton Valentin Rongier dans les prochaines semaines et s'il finira par intégrer la liste des indésirables comme Samuel Gigot ou encore Chancel Mbemba l'été dernier.