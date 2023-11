Riolo interpelle le boss de l’OM, c’est cash !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que l'OM traverse une période plutôt délicate sur le plan sportif, Pablo Longoria n'a pas hésité à faire son autocritique quant à certaines décisions qui sont contestées par les supporters et les observateurs. Mais Daniel Riolo n'est pas convaincu par les explications du président de l'OM et le fait savoir...

Actuel 10e de Ligue 1, l'OM ne compte que six points d'avance sur la lanterne rouge, l'OL, et peine encore à trouver son rythme de croisière cette saison. Il faut dire que les coulisses du club phocéen ont été particulièrement mouvementés ces dernières semaines, avec notamment le départ soudain de Marcelino courant septembre, remplacé par Gennaro Gattuso après seulement 5 journées de championnat. Et au micro de RMC Sport, Pablo Longoria a fait son mea culpa à ce sujet.

« C’est une erreur, je le prends personnellement »

« Je dois faire de l’autocritique. C’est une erreur de notre côté, je le prends personnellement, de ne pas assez analyser. J’ai minimisé l’impact dans la transition d’un style de jeu à un autre. Je vais vous faire une confidence. C’est une question que l’on m’a posée dans des interviews avant de prendre Marcelino, savoir comment je voyais la transition d’un style à l’autre. J’ai répondu que je n’étais pas préoccupé par la transition d’un style à l’autre. C’était pour moi très superficiel », a indiqué le président de l'OM, qui reconnait donc s'être trompé au moment d'avoir nommé Marcelino pour remplacer Igor Tudor l'été dernier.

« Je ne suis pas convaincu »