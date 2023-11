Longoria fait son mea culpa, Riolo se lâche

Thomas Bourseau

Comme c’est tout le temps le cas depuis qu’il est devenu président de l’OM en 2021, Pablo Longoria se sert du mercato estival afin de grandement redessiner les lignes de son effectif. Évoquant un manque de réussite criant sur le plan sportif après tous les changements effectués à l’intersaison, Longoria a été repris par Daniel Riolo.

Cela faisait quelque temps que Pablo Longoria n’avait pas pris publiquement la parole. Secoué par la réunion houleuse du 18 septembre dernier entre les associations de supporters et le comité de direction de l’OM, le président du club phocéen se fait de plus en plus discret. Alors que l’Olympique de Marseille traverse une crise sportive (seulement une victoire lors des huit derniers matchs de Ligue 1), Longoria s’est longuement confié à RMC Sport .

Longoria change l’effectif et évoque un manque de réussite

Pablo Longoria a répondu mardi aux questions du journaliste Florent Germain. Un des nombreux points soulevés par le président de l’OM est un manque de réussite de la part des joueurs de Gennaro Gattuso et notamment devant le but. Un point de vue qui a eu le mérite d’agacer Christophe Dugarry pendant la diffusion de l’émission Rothen s’enflamme mardi soir. Et le président Longoria n’a pas du tout convaincu Daniel Riolo.

Vente OM : Longoria craque totalement en coulisses https://t.co/GGGQhdvj6f pic.twitter.com/eu5tKkppro — le10sport (@le10sport) November 15, 2023

«Les justifications sur pourquoi tu as tout changé, je ne suis pas convaincu»