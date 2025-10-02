Riolo annonce un «très grand joueur» à l’OM, c’est la folie à Marseille !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après sa défaite sur la pelouse du Real Madrid, l'OM a lancé sa saison en Ligue des champions en s'imposant contre l'Ajax Amsterdam (4-0). Mason Greenwood a notamment inscrit un joli but qui démontre tout son talent comme le souligne Daniel Riolo, qui estime que l'ailier anglais est un «très grand joueur».

Tombeur de l'Ajax Amsterdam mardi soir (4-0), l'OM a parfaitement assuré les retrouvailles entre la Ligue des champions et le stade Vélodrome. Une rencontre durant laquelle Mason Greenwood a notamment marqué. Et sa prestation a été saluée par Daniel Riolo.

Riolo s'enflamme pour Greenwood « La finition de Greenwood sur son but, c’est du très haut niveau. Ça a l’air de rien parce qu’il est tout seul face au gardien, mais la rapidité de l’enchainement, la cheville, ce qu’il fait… C’est là qu’on voit que Greenwood, il a une capacité en lui à être un très grand joueur », assure-t-il au micro de l’After Foot sur RMC avant d’insister sur son implication défensive, peut-être héritée du PSG de Luis Enrique.