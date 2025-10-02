Riolo annonce un «très grand joueur» à l’OM, c’est la folie à Marseille !

Après sa défaite sur la pelouse du Real Madrid, l'OM a lancé sa saison en Ligue des champions en s'imposant contre l'Ajax Amsterdam (4-0). Mason Greenwood a notamment inscrit un joli but qui démontre tout son talent comme le souligne Daniel Riolo, qui estime que l'ailier anglais est un «très grand joueur».
Tombeur de l'Ajax Amsterdam mardi soir (4-0), l'OM a parfaitement assuré les retrouvailles entre la Ligue des champions et le stade Vélodrome. Une rencontre durant laquelle Mason Greenwood a notamment marqué. Et sa prestation a été saluée par Daniel Riolo.
Riolo s'enflamme pour Greenwood
« La finition de Greenwood sur son but, c’est du très haut niveau. Ça a l’air de rien parce qu’il est tout seul face au gardien, mais la rapidité de l’enchainement, la cheville, ce qu’il fait… C’est là qu’on voit que Greenwood, il a une capacité en lui à être un très grand joueur », assure-t-il au micro de l’After Foot sur RMC avant d’insister sur son implication défensive, peut-être héritée du PSG de Luis Enrique.
«C'est du très haut niveau»
« Souvent il y a des équipes qui servent de modèle. Je crois vraiment que ce qu’a fait le PSG dans la deuxième partie de saison avec l’implication collective de tous, beaucoup d’entraîneurs en Europe ont regardé et se sont servis de ça pour faire passer le message auprès de leurs joueurs. Regardez les offensifs, regardez Kvara comme il court, regardez un Dembélé, écoutez leur discours. Je pense qu’il y a une sorte de rayonnement de cette équipe qui a servi beaucoup d’entraîneurs et qui a peut-être mis du plomb dans la tête de certains joueurs. Je ne pense pas que Greenwood a dû passer au travers de ce qui s’est passé à Paris ou alors il est complètement bête. Ce que je ne crois pas. Qu’un mec qui a autant de talent que lui, si ce gars là n’a pas compris qu’il avait un potentiel en or pour être un grand joueur, tant pis pour lui », ajoute Daniel Riolo.