Real Madrid - PSG : Crise annoncée à l’OM, le coup de gueule en direct !

La semaine prochaine, l’OM va connaître deux matchs extrêmement importants avec un déplacement sur la pelouse du Real Madrid mardi soir en Ligue des Champions, puis avec la réception du PSG dimanche prochain pour le Classique. Si ces deux rencontres peuvent potentiellement créer du trouble à Marseille, Medhi Benatia lui, a poussé un coup de gueule à ce sujet.

L’OM va vivre deux énormes chocs très prochainement. Qualifié pour la Ligue des Champions, le club phocéen va entamer sa compétition avec une affiche étoilée face au Real Madrid mardi prochain. Après ce déplacement en Espagne, un autre gros morceau attend les hommes de Roberto De Zerbi qui recevront le PSG au Vélodrome dimanche.

Une saison extraordinaire pour l’OM Forcément, l’enchaînement de ces deux affiches relevées peut créer du doute à Marseille. Medhi Benatia lui, ne croit pas en une potentielle crise à cause de ces deux matchs. « Une saison où tu peux jouer le championnat, la coupe, la Ligue des Champions, la CAN pour certains, la Coupe du monde, c’est magnifique. Des saisons comme ça c’est pas tous les ans, c’est extraordinaire, et puis à l’OM », a d’abord lâché le conseiller sportif de l’OM au micro de Ligue 1 +.