Rabiot viré, l’OM en galère pour le remplacer : L’annonce choc !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Adrien Rabiot n’a pas brillé par la diplomatie vendredi dernier à Rennes en succombant à sa colère et en se battant avec Jonathan Rowe. Sanction quasi immédiate avec une expulsion du groupe et un transfert annoncé. Pour Pierre Ménès, les dirigeants de l’OM se sabordent totalement.

Titi parisien et joueur de l’équipe première du PSG entre 2012 et 2019, Adrien Rabiot n’aura même pas tenu un an à l’OM. Non pas parce qu’il a lui-même décidé de s’en aller d’ici la clôture du mercato estival le 1er septembre, mais plutôt en raison d’une grosse bavure : sa violente altercation avec Jonathan Rowe. Le comité directeur de l’OM a décidé de ne pas faire dans le détail en excluant de manière définitive les deux protagonistes.

«Quel joueur du niveau de Rabiot va avoir l’OM maintenant ? Personne» Placé sur la liste des transferts, tout comme Rowe, Rabiot ne sera clairement pas facile à remplacer. Du point de vue de Pierre Ménès, le vide à combler sera immense et surtout impossible à ce stade du mercato. « Tu n’étais pas obligé de le virer. Aujourd’hui, Marseille s’est créé un problème. Tu ne peux pas imaginer que l’OM va pouvoir remplacer Rabiot. Quel joueur du niveau de Rabiot va avoir l’OM maintenant ? Personne ».