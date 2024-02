Proposition exceptionnelle de l’OM, il lâche une réponse fracassante

Thibault Morlain

Arrivé à l’OM en 2009, Souleymane Diawara a quitté la Canebière en 2014. Un départ quelque peu particulier. Alors que le Sénégalais voulait continuer, le club phocéen en a décidé autrement. Pour autant, l’OM a souhaité honorer Diawara à l’instar de ce qu’il se fait en NBA. L’ancien Olympien avait été intronisé au Hall of Fame de l’OM, voyant par la même occasion son numéro, le 21, être retiré. Pas de quoi toutefois faire avaler la pilule au principal intéressé.

Sous le maillot de l'OM, Souleymane Diawara aura vécu de très belles heures. En effet, le Sénégalais aura notamment remporté un titre de champion de France et deux fois la Coupe de la Ligue. Un bilan que l’OM a souhaité récompensé au moment de s’en séparer en 2014. Ainsi, la décision avait été prise d’introniser Diawara au Hall of Fame de l’OM et de retirer son numéro de maillot, à savoir le 21.

OM : Coup de gueule, Longoria «joue à Football Manager» https://t.co/LnxXJlAleu pic.twitter.com/ngDZB5uqNp — le10sport (@le10sport) February 4, 2024

Diawara au Hall of Fame de l’OM

Dans un entretien accordé ce dimanche à L’Equipe , Souleymane Diawara est revenu sur son départ de l’OM et son entrée au Hall of Fame du club phocéen. Une proposition incroyable de l’OM, qui n’a toutefois pas emballé Diawara, qui a confié : « Quand tu retires le maillot d'un joueur, c'est parce qu'il a marqué les esprits, remporté une Coupe d'Europe... À Marseille, tu peux le faire avec Basile Boli, "JPP" (Jean-Pierre Papin) ou Chris Waddle. Pas avec moi, qui n'ai remporté avec l'OM qu'un titre de champion et deux Coupes de la Ligue ».

« C'était une tentative de me consoler »