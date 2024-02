OL - OM : Streaming légal, heure de diffusion TV, équipes probables…

Hugo Chirossel

Ce dimanche, l’OM se déplace au Groupama Stadium pour y affronter l’OL, en clôture de la 20e journée de Ligue 1. Une rencontre importante pour deux équipes toujours en quête de leur première victoire en championnat en 2024. Les Gones restent sur une défaite face au Stade Rennais (2-3) et veulent prendre leurs distances avec la zone de relégation, tandis que les Marseillais ont concédé un match nul frustrant contre l’AS Monaco (2-2) et espèrent rester au contact des places européennes. Le 10 Sport vous dit tout ce qu’il y a à savoir sur ce match.

Après les incidents survenus aux abords du Stade Vélodrome le 29 octobre dernier et leur premier affrontement qui avait finalement eu lieu le 6 décembre, l’OL et l’OM se retrouvent ce dimanche soir, en clôture de la 20e journée de Ligue 1. Une rencontre aux airs de revanche pour les Gones , comme l’a reconnu Alexandre Lacazette en conférence de presse, qui s’étaient largement inclinés au match aller (3-0), mais qui est également importante pour les Phocéens .

L’OM veut se rapprocher du top 5, l’OL s’éloigner de la zone rouge

L’OM a vu le RC Lens s’imposer à Nantes samedi soir (0-1) et s’emparer provisoirement de la sixième place de Ligue 1. Les hommes de Gennaro Gattuso sont huitièmes, à cinq points du quatrième, l’AS Monaco, et veulent enfin lancer leur année 2024. Ils ne se sont plus imposés depuis le 17 décembre dernier contre Clermont (2-1) et restent sur trois matchs nuls consécutifs en championnat face à Montpellier (1-1), Strasbourg (1-1) et l’AS Monaco (2-2). L’OM pourra compter sur ses quatre recrues arrivées lors du mercato hivernal : Jean Onana, Ulisses Garcia, Faris Moumbagna et Quentin Merlin.



Le mercato a été beaucoup plus animé du côté de l’OL, avec sept nouveaux joueurs venus renforcer l’effectif de Pierre Sage : Lucas Perri, Adryelson, Nemanja Matic, Malick Fofana, Gift Orban, Orel Mangala et enfin Saïd Benrahma. Après avoir retrouvé des couleurs lors du mois de décembre, les Gones ont enchaîné deux défaites d’affilée en Ligue 1 depuis la reprise, contre Le Havre (3-1) et le Stade Rennais (2-3). Ils sont actuellement 16èmes, à un point du 15e, Metz, et peuvent s’éloigner un peu de la zone de relégation en cas de victoire ce soir face à l’OM.

Quelles équipes pour OL - OM ?

Si sept joueurs sont arrivés cet hiver, ils ne seront pas tous disponibles pour cette rencontre. Pierre Sage pourrait tout de même faire des choix forts en décidant de ne pas aligner Dejan Lovren, Corentin Tolisso et Rayan Cherki. Gift Orban devrait être aligné sur le front de l’attaque avec Alexandre Lacazette et Ernest Nuamah, même si ce dernier est en concurrence avec Malick Fofana.



La composition probable de l’OL : Lopes - Mata, Caleta-Car, O'Brien, Tagliafico - Matic, Caqueret, Maitland-Niles - Orban, Lacazette, Nuamah



Gennaro Gattuso quant à lui doit composer avec plusieurs incertitudes au sein de son effectif. Geoffrey Kondogbia ne s’est pas entraîné de la semaine et il y a également des interrogations concernant les présences de Jordan Veretout et de Jonathan Clauss. Amir Murillo ne sera pas disponible avant le week-end prochain et Bamo Meïté pourrait ainsi démarrer dans le couloir droit de la défense. Amine Harit et Azzedine Ounahi pourraient accompagner Jean Onana dans l’entrejeu, tandis qu’Iliman Ndiaye et Luis Henrique devraient entourer Pierre-Emerick Aubameyang devant.



La composition probable de l’OM : Lopez - Meïté, Gigot, Balerdi, Merlin - Harit, Ounahi, Onana - Aubameyang, Luis Henrique, Ndiaye

Où et quand voir le match ?