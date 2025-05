Problème dénoncé par l’OM, des joueurs sont visés

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À l’occasion du match des légendes organisé ce vendredi soir par l’OM, Jean-Pierre Papin était présent dans l’émission L’OM s’enflamme sur RMC. Le Ballon d’Or 1991 a donné son avis sur le contexte marseillais qui inhibe certains joueurs, un phénomène encore présent dans l'effectif actuel selon lui.

« Il y a des joueurs qui ne sont peut-être pas armés pour jouer à l'OM. » Dans l’émission spéciale L’OM s’enflamme sur RMC ce vendredi, Stéphane Porato a estimé que certains joueurs n’étaient pas faits pour jouer à l’OM et que les dirigeants devaient faire attention à cela au moment d’effectuer leur recrutement. « Ça, c’est en amont que les choses doivent se faire. Aujourd’hui, il faut faire attention aux joueurs que l’on fait venir à Marseille, car ce n'est pas simple d’y jouer, il faut avoir du caractère. C'est aussi pour ça que l'on aime l’OM. C'est complètement différent d’ailleurs. »

« Quand t’as peur en rentrant sur ce terrain, tu n’es pas le même »

Des propos appuyés par Jean-Pierre Papin, lui aussi présent dans cette émission : « Il a dit exactement ce qu’il fallait dire, c’est une question de caractère. Moi, je pars aussi du principe que c’est une force, une grande force d’avoir 65.000 personnes derrière. Après la force, ça va très vite d’un côté ou de l’autre. Ou ça te sert et ça te pousse, ou ça te restreint, ça te freine, et ça peut même te faire peur. Je pense qu’il y en a même encore aujourd’hui, quand ils rentrent (au Vélodrome) et qu’on n’a pas eu les résultats vraiment bons avant, ils ont peur. Et quand t’as peur en rentrant sur ce terrain, tu n’es pas le même. Ça peut mettre un peu de temps avant de faire surface très vite, ou tu peux aussi plonger très fort, ce qui est arrivé pour certains. »

« Quand ils arrivent à l’OM, on doit leur expliquer que ça doit être comme ça »

« Le problème à Marseille, ça il faut l’expliquer aux joueurs au départ, quand ils arrivent à l’OM, on doit leur expliquer que ça doit être comme ça », a poursuivi Jean-Pierre Papin. « Moi je l’ai vécu, à Marseille il y a une chose, tu peux ne pas être bon mais il faut que tu mouilles ton maillot. Si t’as compris ça, t’as déjà compris énormément de choses, il ne faut pas tricher en fait. »