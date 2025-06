Pogba à l’OM : La grosse annonce en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En dépit des nombreuses spéculations ces derniers mois sur des négociations présumées entre la direction de l’OM et Paul Pogba, il semblerait que ce dossier n’ait jamais été d’actualité. Le journaliste Fabrice Hawkins a balancé sur les coulisses du dossier Pogba à l’OM dimanche soir en direct sur RMC.

Patrice Evra avait allumé la mèche en octobre dernier en lançant le feuilleton Paul Pogba à l’OM, lui qui souhaitait militer pour une arrivée de son ami dans les rangs du club phocéen. Finalement, l’ancien joueur de la Juventus Turin et de Manchester United a opté pour l’AS Monaco où il s’apprête à signer un contrat de deux ans, une version confirmée en personne par Pogba dimanche sur TF1 dans l’émission Sept à Huit : « C’est une question de temps. Ça recommence. On est en négociations, je parle », a indiqué le milieu de terrain français de 32 ans. Mais qu’en est-il alors de l’OM ?

« Jamais eu d’offre de l’OM » Dimanche soir, en direct au micro de l’After Foot sur RMC Sport, le journaliste Fabrice Hawkins a mis les choses au clair au sujet de Paul Pogba et de l’OM. Avec une annonce très cash : « Marseille n’a jamais été là. Comme beaucoup de clubs, ils se sont renseignés, mais ils ne se sont jamais positionnés. Il n’y a jamais eu d’offre, même s’il y a beaucoup d’affection », explique-t-il.