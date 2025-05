«Personne ne veut qu’ils gagnent» : L’OM se lâche sur le PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

À l'approche de la finale de la Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et l'Inter Milan, Leonardo Balerdi ne cache pas son souhait de voir le rival parisien échouer. Alors que seul l'OM a réussi à décrocher le titre en 1993, le capitaine marseillais espère un triplé de Lautaro Martinez, son compatriote.

Dans deux semaines, le Paris Saint-Germain disputera l’un des matchs les plus importants de son histoire face à l’Inter, en finale de la Ligue des champions. Seul un club français est jusqu’ici parvenu à décrocher le Graal européen, il s’agit de l’Olympique de Marseille en 1993, vainqueur de l’AC Milan. Dans la cité phocéenne, on espère logiquement voir le rival parisien échouer à remporter la coupe aux grandes oreilles, et Leonardo Balerdi ne s’en cache pas.

« J’espère que Lautaro Martinez marquera un triplé »

« À Marseille, on joue le « classique » face aux Parisiens et personne ne veut qu’ils gagnent, reconnaît le capitaine de l’OM, interrogé par le JDD. S’ils y parviennent, ils seront les deuxièmes à le faire après l’OM. J’ai une bonne relation avec Lautaro Martinez (attaquant vedette de l’Inter et international argentin), donc j’espère qu’il marquera un triplé. »

De Zerbi passera la soirée devant Netflix

Interrogé cette semaine sur son programme pour le 31 mai, soir du match entre le PSG et l’Inter, Roberto De Zerbi avait ironisé : « Rien. Je regarderai un film sur Netflix ». Il faut dire qu’en plus d’entraîner le club rival du PSG, l’Italien est passé par le centre de formation de l’AC Milan, l’ennemi des Nerrazzuri.