Payet - OM : Après son calvaire, il lâche une incroyable punchline

A 36 ans, Dimitri Payet voudrait terminer sa carrière en beauté. Lié à l'OM jusqu'en juin prochain, l'international français espère intégrer le dispositif de Marcelino, qui observera sa prestation de près durant la présaison. Pour Frédéric Bompard, entraîneur de Nîmes, son dernier match est prometteur et pourrait lui permettre de s'imposer.

Dimitri Payet veut oublier sa dernière saison à l'OM. Igor Tudor n'avait pas hésité à le laisser sur le banc et à le mettre à l'écart. « Il a très bien joué la saison dernière, c'était un autre foot, à un autre rythme, davantage fait pour ses qualités. Mais moi, ce football-là, je ne sais pas faire » avait justifié le Croate, parti après la dernière journée. Désormais, le vétéran se projette sur la saison à venir. Payet compte se relancer sous les ordres de Marcelino, qui n'a pas hésité à l'utiliser ce samedi lors de la rencontre face à Nîmes.

Présent sur le banc nîmois, Frédéric Bompard a dévoilé sa discussion avec Payet durant cette rencontre remportée par l'OM (2-0). « J'étais heureux de revoir Dimitri (rires)... Je lui ai dit : "Ah tiens, comme vous avez changé d'entraîneur, tu risques de jouer un peu plus cette saison !" Il a rigolé » a lâché le technicien. Selon Bompard, la prestation de Payet est prometteuse.

