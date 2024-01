«On me tirait dessus», Payet raconte ses galères à l'OM

Thibault Morlain

On le sait, l'OM n'est pas un club comme les autres. Sur la Canebière, la pression est énorme pour les joueurs phocéens, Dimitri Payet peut en témoigner. Si l'ex-numéro 10 olympien a été adulé à Marseille, il a également été vivement critiqué. Payet est ainsi passé par des moments compliqués comme il a pu le raconter.

Avec 9 saisons à son actif sous le maillot de l'OM, Dimitri Payet connait parfaitement l'environnement olympien. Si le Réunionnais a pu profiter de la ferveur du Vélodrome, il a également connu l'hostilité des fans de l'OM. A plusieurs reprises, Payet s'est retrouvé en pleine tempête et forcément, c'est dur à gérer...

« Quand j'étais dans le mal... »

Dans des propos accordés à La Provence , Dimitri Payet s'est remémoré ses moments compliqués sous le maillot de l'OM. Celui qui évolue désormais au Brésil, à Vasco de Gama, fait savoir : « Personellement, quand j'étais dans le mal et qu'on me tirait dessus, on réussissait à me faire remonter la pente ».

« Si vous prenez en compte les critiques, vous ne tentez plus rien »