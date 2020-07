Foot - OM

OM : Villas-Boas relativise la défaite contre le FC Dac

Publié le 25 juillet 2020 à 20h20 par B.C.

L'OM n'est pas parvenu à enchaîner ce samedi contre le FC Dac (1-2) pour son troisième match amical. Malgré cette défaite, André Villas-Boas retient du positif.