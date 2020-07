Foot - OM

OM : Valère Germain répond à ses détracteurs !

Publié le 21 juillet 2020 à 0h15 par Th.B.

Régulièrement pointé du doigt pour ses performances depuis qu’il est à l’OM, Valère Germain peut s’inspirer de la sagesse de son père Bruno Germain, ancien du club phocéen, pour faire face aux critiques.

Attaquant de l’OM depuis l’été 2017 juste après avoir été sacré champion de France avec l’AS Monaco, Valère Germain (30 ans) a souvent fait l’objet de critiques à Marseille que ce soit en bien ou en mal concernant ses performances. Polyvalent et ne rechignant pas à faire des efforts, Germain ne lâche jamais rien. Et cette attitude, c’est une affaire de famille. Ancien joueur de l’OM et du PSG, son père Bruno sait ce que c’est d’évoluer dans l’exigeant Vélodrome. De quoi lui permettre de transmettre de précieux conseils à son fils Valère que le principal intéressé suit à la lettre.

Valère Germain assure ne pas prêter attention aux critiques