Foot - OM

OM : Valère Germain répond à Akhenaton pour le remix de Jump !

Publié le 20 juillet 2020 à 19h40 par La rédaction

Alors qu’Akhenaton a proposé de remixer le tube de Van Halen, Jump, sur lequel les joueurs de l’OM font leur entrée au Vélodrome, Valère Germain est monté au créneau.