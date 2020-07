Foot - OM

OM : Akhenaton persiste et signe pour Jump !

Publié le 22 juillet 2020 à 18h05 par La rédaction mis à jour le 22 juillet 2020 à 18h06

Akhenaton, célèbre membre du groupe IAM ainsi que supporter historique de l’Olympique de Marseille, est revenu sur la récente polémique autour du titre “Jump”.