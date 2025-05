OM : Vers un gros problème avec l’Algérie ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L’hiver prochain, la CAN se déroulera au Maroc entre le 21 décembre et le 18 janvier. Des dates qui pourraient poser problèmes aux clubs européens engagés en Ligue des champions, à commencer par l’OM puisque Amine Gouiri a bien l’intention de participer à la compétition avec l’Algérie.

Avec le nouveau format de la Ligue des champions, plusieurs clubs pourraient être privés de certains internationaux africains pour la fin de la phase de groupe de la C1. En effet, la prochaine CAN se déroulera entre le 21 décembre et le 18 janvier au Maroc et Amine Gouiri ne cache pas son intention d'y participer et d'aller loin avec l'Algérie. Ce qui pourrait priver l'OM de son attaquant pour un ou deux matches de Ligue des champions.

La CAN va poser problème à l'OM

« C’est vrai qu’il y a beaucoup de matchs, il y a énormément de matchs. L’année prochaine va être chargée. Quand on est footballeur, on veut jouer ces compétitions. On a une CAN à jouer avec l’Algérie, on a une Coupe du Monde à aller chercher. On a la Ligue des champions à jouer. C’est une compétition que je vais découvrir parce que j’ai joué qu’un match de Ligue des Champions, mais j’ai jamais joué de Coupe d’Afrique, ni de Coupe du Monde », explique-t-il lors de la cérémonie des Trophées UNFP avant de poursuivre.

Gouiri veut absolument y participer

« Donc je suis très excité et j’ai très hâte de jouer toutes ces compétitions. Je pense que c’est le collectif qui prime. On est une des meilleures équipes d’Afrique, on veut aller au Maroc pour remporter cette Coupe d’Afrique, et aussi, on a à cœur de se qualifier pour la Coupe du Monde, parce que ça fait deux Coupes du Monde que l’Algérie n’y est pas. Pour l’instant, on est premier, on espère remporter le prochain match pour décrocher ce ticket pour la Coupe du Monde et faire une très bonne CAN au Maroc », ajoute Amine Gouiri.