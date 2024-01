OM : Une star fait halluciner Gattuso

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Au mois de septembre, l'OM a du changer d'entraîneur après le départ de Marcelino. Gennaro Gattuso a rapidement été choisi, et le technicien italien a pu retrouver des joueurs qu'il connaissait à l'image de Pierre-Emerick Aubameyang qu'il avait côtoyé à l'AC Milan. A l'époque, Gennaro Gattuso était l'un des tauliers du club lombard, tandis que le Gabonais faisait ses débuts dans le monde professionnel. Mais le technicien italien reconnait qu'il est impressionné par son attaquant.

Gattuso s'enflamme pour Aubameyang

« Je l'avais connu quand il était très jeune, avant qu'il soit célèbre, avant que ce soit le goleador qu'on connaît. Et je m'attendais à ce que ce soit différent. Et au final, j'ai été surpris parce que rien n'a changé. Je pense qu'il est même parfois trop bon, trop humble », révèle l'entraîneur de l'OM en conférence de presse, avant de reconnaître qu'il est impressionné d'avoir constaté que Pierre-Emerick Aubameyang n'avait pas changé, quasiment 20 ans plus tard.

«Je l'ai connu à 17 ans et pourtant ça reste la même personne»