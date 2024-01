OM : «On va la gagner», la grande annonce d’Aubameyang

Hugo Chirossel

Sans briller, l'OM s’est imposé face à l’US Thionville ce dimanche après-midi, en 32es de finale de la coupe de France (0-1). Les Olympiens poursuivent donc leur parcours dans cette compétition, qu’ils avaient l’ambition de remporter la saison dernière. Ce qui est encore le cas cette année, comme l’a confié Pierre-Emerick Aubameyang.

L’OM se contentera de sa qualification pour les 16es de finale. Les hommes de Gennaro Gattuso étaient en déplacement sur la pelouse de Metz ce dimanche après-midi, où ils étaient opposés aux amateurs de l’US Thionville en 32es de finale de la coupe de France. L’OM s’est imposé par la plus petite des marges face au pensionnaire de National 3 (0-1), une victoire obtenue grâce à un but de Pierre-Emerick Aubameyang.

« C'était important d'être sérieux, de respecter l'adversaire et de faire le travail »

« Ça n'a pas été simple. Je pense que Thionville s'est bien battu », a confié l’attaquant de l’OM après la rencontre, dans des propos relayés par La Provence . « C'était un beau match pour eux, avec tout ce public. On savait qu'il y allait avoir des complications. On a su être sérieux, on a fait le travail. On a changé la façon de jouer (en seconde période), on a étiré les lignes et cherché la profondeur, c'est ce qui a fait la différence, amené le but. C'était important d'être sérieux, de respecter l'adversaire et de faire le travail . »

« J'ai dit aux gars que si on veut la gagner, on va la gagner »