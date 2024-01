L’OM évite le pire, Gattuso s’agace

Hugo Chirossel

Alors qu’il faisait son entrée en coupe de France ce dimanche après-midi face à l’US Thionville, l’OM a décroché sa première victoire de l’année 2024 (0-1). Si la logique a été respectée, les Olympiens n’ont pas brillé lors de cette rencontre qu’ils ont remportée par un seul but d’écart. Gennaro Gattuso n’a pas vraiment apprécié la prestation de ses joueurs.

L’OM se contentera de la victoire. Les Marseillais étaient en déplacement au Stade Saint-Symphorien de Metz ce dimanche après-midi, à l’occasion de leur 32es de finale de coupe de France face à l’US Thionville (N3). L’OM y a décroché son ticket pour les 16es de finale en s’imposant par la plus petite des marges (0-1) grâce à un but signé Pierre-Emerick Aubameyang.

« Le match de leur vie devant 25 000 personnes »

« L’important était de se qualifier après les difficultés durant ce match où il n’y a pas de divisions qui comptent. Quel que soit l’écart, il faut entrer sur le terrain et jouer. Thionville a fait le match qu’il fallait faire, le match de leur vie devant 25 000 personnes », a déclaré Gennaro Gattuso en conférence de presse après la rencontre, dans des propos relayés par La Provence . Les deux équipes étaient dos à dos à la mi-temps et l’entraîneur de l’OM n’a pas vraiment apprécié la première période de ses hommes.

« Je suis un peu plus énervé par l’approche que l’on a eue »