OM : «Une bouteille d’eau», Riolo détruit un joueur de De Zerbi

Arnaud De Kanel

L'OM a montré son plus mauvais visage dimanche soir sur la pelouse de la Meinau. Les Olympiens ont encaissé un seul but, l'œuvre de Diego Moreira, sur une belle contre-attaque à la suite d'une perte de balle d'Amine Harit. Le Marocain a déçu et Daniel Riolo ne l'a pas épargné.

Harit, une perte de balle fatale

A l'instar de ses coéquipiers, Amine Harit a été dépassé par le pressing strasbourgeois. Le Marocain n'a pas existé et il a causé l'ouverture du score suite à une perte de balle qui a permis d'amorcer la contre-attaque décisive. Il hérite d'un 4 sur 10 dans L'Equipe tandis que La Provence le crédite d'un 2,5, soit la pire note du match. Daniel Riolo y est également allé de sa critique dans l'After Foot.

«Harit dès qu’il y a un pressing, c’est une bouteille d’eau»

« Harit touche la limite qu’on connaît depuis des années, quand il y a un gros pressing et si tu lui mets un mec au cul, c’est fini ! Harit dès qu’il y a un pressing, c’est une bouteille d’eau, c’est fini il n’y a plus rien », a lâché Riolo sur RMC.