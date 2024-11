OM : Un scoop est dévoilé, l’entraîneur hallucine

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le 8 février 2023, l'OM d'Igor Tudor était venu à bout du PSG de Kylian Mbappé et de Neymar. Pour cette rencontre, le technicien croate avait fait le pari de placer Valentin Rongier en défense centrale. Cette information avait été dévoilée par L'Equipe quelques heures avant le coup d'envoi et avait provoqué la colère du coach marseillais.

Humilié par le PSG au Vélodrome le 27 octobre dernier (0-3), l’OM avait battu son concurrent il n’y a pas si longtemps que ça. Le 8 février dernier 2023, le club marseillais avait réussi l’exploit de battre la formation parisienne en huitième de finale de Coupe de France. Les buts étaient inscrits par Alexis Sanchez et Ruslan Malinovskyi.

OM : Le terrible constat sur ce transfert à 8M€ https://t.co/kBFPkPPgHX pic.twitter.com/ndH9B41KyG — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

Le pari gagnant de Tudor

Lui n’avait pas marqué, mais avait ébloui la rencontre de son talent. Placé en défense centrale par Igor Tudor, Valentin Rongier avait apprivoisé son nouveau rôle avec talent. Habituellement placé dans le cœur du jeu, le joueur avait stoppé les offensives de Mbappé et de Neymar. Ce coup de poker était un secret bien gardé de Tudor. Néanmoins, un journaliste de L’Equipe était parvenu à dénicher ce scoop.

« Tudor l’a très mal pris »

« Tudor a mal vécu l’article de mon collègue Vincent Garcia sur Rongier testé en défense centrale. Il n’y croit pas à fond, il n’a pas le temps de revérifier. Et effectivement, il joue en défense contre le PSG et il fait un super match. Et Tudor l’a très mal pris » a confié le journaliste Mathieu Grégoire lors d’un live organisé par Youss TV.