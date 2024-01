OM : Un problème est dénoncé avec Longoria

Hugo Chirossel

Entre le départ de son ami Marcelino après seulement deux mois et sa mise en retrait en septembre dernier, Pablo Longoria a vécu une année 2023 mouvementée. Le mercato estival du président de l’OM a également été critiqué après les mauvais résultats du début de saison. Pour Rolland Courbis, l’Espagnol reste l’homme de la situation, même s’il estime qu’il a trop de responsabilités.

Président de l’OM depuis février 2021, après avoir été directeur sportif, Pablo Longoria a probablement vécu la période la plus compliquée de son mandat en 2023. Pour succéder à Igor Tudor, le dirigeant espagnol de 37 ans a fait le choix de nommer son ami Marcelino, avec qui il avait déjà collaboré à Valence. Deux mois et demi plus tard, il était déjà parti et Pablo Longoria a failli faire de même, avant de finalement décider de conserver son poste.

Mercato - OM : Une signature se prépare en coulisses https://t.co/nk1UrUzD5U pic.twitter.com/8j5FdqpQcY — le10sport (@le10sport) January 5, 2024

« Il serait un redoutable directeur sportif, s’il se cantonnait à cette mission »

Malgré ces turbulences, Rolland Courbis estime que Pablo Longoria est encore l’homme de la situation à l’OM. « Est-ce que Longoria a encore les armes pour redresser l’OM ? Il faut quand même faire un bilan de sa direction. À mes yeux, son parcours est positif. Personnellement, je trouve qu’il serait un redoutable directeur sportif, s’il se cantonnait à cette mission », a-t-il déclaré, dans un entretien accordé à La Provence .

« Il faudrait alors penser à changer sa voiture, et lui acheter une soucoupe volante »