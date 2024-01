OM : Il annonce du lourd à Marseille

La rédaction

Malgré des débuts poussifs à la tête de l'OM, Gennaro Gattuso, débarqué au club à la suite de la démission de Marcelino au mois de septembre, a été en mesure de redresser la barre. À mi-parcours, le club phocéen est toujours à la course à l'Europe et est encore en lice en Ligue Europa. Pour Jordan Veretout, lui et ses partenaires vont poursuivre sur cette lancée lors de la deuxième moitié de saison.

Il est arrivé à l'OM dans le chaos le plus total. Débarqué sur le banc de Marseille après la démission surprise de Marcelino en septembre, Gennaro Gattuso a connu des débuts compliqués. Mais le technicien transalpin a rapidement su trouver la recette afin de ramener le club phocéen vers le haut du classement. À mi-parcours, l'OM pointe à la sixième place du classement en Ligue 1 et est toujours en lice en Ligue Europa, où il affrontera notamment le Shakhtar Donetsk en barrages au mois de février.

Mercato - OM : C’est confirmé, Marseille veut boucler le transfert d’un crack https://t.co/VTSngFLk0A pic.twitter.com/f6wLlSgMFx — le10sport (@le10sport) January 5, 2024

On a remonté la pente, on a donné une belle image de l'OM ces derniers matchs »

Présent en conférence de presse ce vendredi, Jordan Veretout s'est exprimé sur ce changement et n'a pas manqué d'annoncer la couleur pour la deuxième partie de saison. « Tout le monde nous parlait du maintien il y a deux mois. On a remonté la pente, on a donné une belle image de l'OM ces derniers matchs, on sait de quoi on est capable, le coach a pu nous faire travailler dur pendant la trêve pour rapprocher de ce qu'il nous demande » .

« On sait qu'on va faire une bonne deuxième partie de saison »