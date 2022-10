Foot - OM

OM : Un miracle pour Marseille ? La terrible annonce de Riolo

Publié le 29 octobre 2022 à 03h15

Arthur Montagne

En s’inclinant contre l’Eintracht Francfort, l’OM se retrouve en difficulté pour la qualification en huitième de finale de la Ligue des champions, mais garde son destin en mains. Il faudra s’imposer contre Tottenham. Daniel Riolo a toutefois du mal à y croire.

Mercredi soir, l'OM a laissé passer l'occasion d'assurer sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions en s'inclinant sur la pelouse de l'Eintracht Francfort (1-2). Néanmoins, les Marseillais gardent leur destin en mains et une victoire contre Tottenham mardi sera synonyme de qualification. Mais Daniel Riolo peine à y croire.

«J'ai le sentiment que l'on est plus proche d'un Marseille 4e»

« Tottenham va jouer sa peau en Ligue des Champions contre l'OM. Entretenons l'espoir, mais j'ai le sentiment que l'on est plus proche d'un Marseille 4e à la fin de la phase de groupes que d'un Marseille qualifié. Je veux bien être surpris et ce sera magnifique si le Vélodrome est en feu et que l'OM fait l'exploit de battre Tottenham, mais j'estime que l'OM est plus proche de se faire éliminer », lance le journaliste au micro de l' After Foot sur RMC avant de poursuivre.

«Tu auras Son et Harry Kane face à toi, il va vraiment falloir créer l'exploit»