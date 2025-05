OM : Un joueur mis au placard à cause… d’un faux transfert !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Passé par l'OM entre 1989 et 1993, puis de 1995 à 1996, Manuel Amoros est revenu sur ce terrible penalty raté en finale de Ligue des champions 1991 face à l'Etoile Rouge de Belgrade. Un fait de jeu lourd de conséquences puisque Bernard Tapie l'avais ensuite mis à l'écart. La raison évoquée prête à sourire.

Vainqueur de la Ligue des champions en 1993 avec l’OM, Manuel Amoros avait déjà raté une occasion d’apporter la coupe à la maison. Deux ans plus tôt, le club présidé alors par Bernard Tapie était parvenu à se qualifier pour la finale. Face à lui, l’Etoile Rouge de Belgrade, en quête lui aussi d’un premier trophée sur la scène européenne.

L'énorme regret d'Amoros

La rencontre est indécise jusqu’au bout et les deux équipes se départagent aux tirs au but. Considéré comme l’un des leaders de cette équipe, Amoros s’écroule et rate son penalty. L’OM ne soulèvera pas sa première Ligue des champions à Bari.

L'incroyable réaction de Tapie

Lors d’un entretien accordé au Podcast des Légendes, Amoros est revenu sur ce penalty et sur sa mise à l’écart après la rencontre. « Tapie, c'était le football spectacle. C'était lui avant les joueurs. Pourquoi je suis mis à l'écart ? Tapie pensait que j'avais été acheté par l'Etoile Rouge de Belgrade parce que j'avais raté le penalty » a-t-il déclaré. Évidemment, le joueur n’a jamais évolué en Serbie.