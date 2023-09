OM : Un joueur de Ligue 1 veut voir le PSG tomber

Arnaud De Kanel

Ce dimanche soir, le PSG et l'OM s'affrontent pour le compte de la 6ème journée de Ligue 1. Un match particulier au vu de la rivalité entre les deux équipes, encore plus pour le club phocéen qui se rend au Parc des Princes dans un contexte pesant. Lucas Perrin, passé par l'OM et toujours derrière son ancien club, espère que les hommes de Jacques Abardonado vont l'emporter.

Soir de Classique ! Ce dimanche, le PSG reçoit l'OM au Parc des Princes dans un contexte assez particulier puisque les Olympiens sont en pleine crise depuis le début de la semaine. Le meilleur moyen d'en sortir passerait par un succès face aux hommes de Luis Enrique. C'est en tout cas ce qu'espère Lucas Perrin.

«C’est très grave» : Accusé, il répond cash au boss de l’OM https://t.co/VaLsaEeH6a pic.twitter.com/DNhXn3j5oj — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

Perrin veut voir l'OM gagner

Marseillais de naissance et passé par l'OM, Lucas Perrin reste un supporter de son ancien club. Le défenseur de Strasbourg passe plutôt un bon dimanche puisque son équipe a battu le FC Metz (0-1) dans le derby de l'Est. Sa journée pourrait bien être parfaite si l'OM venait à faire tomber le PSG comme il le souhaite.

«Je souhaite de tout cœur voir l’OM gagner»