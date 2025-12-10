OM : Un «génie» recruté pour 30M€ ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Auteur d'un doublé décisif mardi soir avec l'OM en Ligue des Champions, Mason Greenwood a une nouvelle fois rappelé qu'il était indispensable dans le onze de Roberto De Zerbi. Et Foued Kadir, ancien joueur de l'OM, qualifie de «génie» l'attaquant anglais qui avait été recruté pour 30M€ en 2024.

Recruté par l'OM en provenance de Manchester United pour 30M€ lors du mercato estival 2024, Mason Greenwood a rapidement prouvé qu'il deviendrait un élément majeur de l'attaque phocéenne. L'attaquant anglais a d'ailleurs inscrit un nouveau doublé mardi soir sur la pelouse de l'Union Saint-Gilloise en Ligue des Champions (victoire 3-2), permettant à l'OM de l'emporter sur le fil en Belgique.

Greenwood et son «éclair de génie» Au micro de Football Club de Marseille après le match, Foued Kadir a commenté cette victoire de l'OM : « Les 3 points c’est le plus important, c’est ce qui compte ! On a une équipe qui donne l’impression de ne jamais maitriser son sujet. Il y a une entame de match ou tu prends un but, l’équipe est déjà coupée en deux au bout de quelques minutes. Ensuite, on réussit à revenir sur un éclair de génie de Greenwood, on avait dit en avant match que c’était un peu le seul capable de faire des différences », indique l'attaquant algérien passé par l'OM entre 2013 et 2015.