OM : Un cauchemar avec De Zerbi refait surface !

Annoncé depuis plusieurs jours maintenant, le transfert de Joao Pedro est désormais officiel. L'attaquant brésilien quitte ce mercredi Brighton pour rejoindre Chelsea. A cette occasion, les Seagulls ont ressorti certains des buts marqués par Joao Pedro et un mauvais souvenir de l'OM impliquant Roberto De Zerbi a été publié.

Un but pour lui dire au-revoir !

Pour dire au-revoir à Joao Pedro ce mercredi, Brighton a d'ailleurs ressorti ce but du Brésilien face à l'OM. Forcément, ça a été un très mauvais souvenir pour les Phocéens et pour ne rien arranger, dans cette séquence, on peut voir... Roberto De Zerbi, entraîneur de Brighton à l'époque, célébrer ce but de Joao Pedro.