OM : Tudor fait halluciner le vestiaire, de nouvelles tensions en interne

Publié le 30 octobre 2022 à 22h00

Espérant se relancer à Strasbourg, l’Olympique de Marseille a connu une nouvelle désillusion à la Meinau (2-2) ce samedi soir. Après cette contreperformance de plus, Igor Tudor est pointé du doigt, et des doutes se feraient également ressentir dans le vestiaire, où certains joueurs ne comprendraient pas les décisions du Croate.

L’OM n’y arrive plus. Après trois défaites d’affilée en Ligue 1, le club phocéen espérait se relancer Strasbourg, et les hommes d’Igor Tudor pensaient avoir fait le plus dur en menant 2 à 0 jusqu’à la 76e, et le but de Lebo Mothiba, avant l’égalisation de Kevin Gameiro sur une reprise de volée (90e+4). Un terrible scénario pour les Marseillais.

« Je ne sais pas ce qu'il s'est passé »

« Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Nous devions mener 5-0 à la pause. Ce n’est pas normal de concéder deux buts dans les dernières minutes, de défendre avec dix joueurs derrière le ballon. Nous sommes très déçus », déclarait Igor Tudor après la rencontre au micro de Canal +. L’entraîneur de l’OM est aujourd’hui sous le feu des critiques, et le vestiaire grincerait également des dents.

Le vestiaire ne comprend plus Tudor