OM : Surprise, il se fait calmer par le vestiaire !

Amadou Diawara

Leonardo Balerdi est un défenseur central rugueux avec beaucoup de caractère. Alors qu'il est parfois proche de franchir la ligne rouge au niveau de l'engagement, le capitaine de l'OM s'est déjà fait recadrer par ses coéquipiers. Comme l'a avoué Leonardo Balerdi, il lui arrive de se faire calmer par certains partenaires.

Né à Villa Mercedes, en Argentine, Leonardo Balerdi a été formé à Boca Juniors. Défendant les couleurs de l'Albiceleste, le défenseur central de l'OM a cette fameuse grinta, réputée dans son pays natal.

OM : Balerdi se fait réprimander à cause de sa grinta

Lors d'un entretien accordé à ici Provence (France Bleu), Leonardo Balerdi s'est prononcé sur son état d'esprit combatif sur un terrain. Comme l'a avoué le capitaine de l'OM, il a déjà été repris de volée par certains de ses coéquipiers à cause de son excès d'engagement.

«Mes coéquipiers me disent parfois : "Calme, tranquille"»

« Ton jeu plaît aux supporters, ton caractère aussi. Sur le terrain, on sent le caractère argentin, à l'image du dernier match à Lille. J'ai besoin de ça. Parfois, la limite est fine. Mais quand je suis comme ça, je joue mieux. Même mes coéquipiers me disent parfois : "Calme, tranquille !". Mais je suis vraiment tranquille dans ces moments. Mais oui, j'ai besoin de ça pour élever mon niveau », a reconnu Leonardo Balerdi, le numéro 5 de l'OM.