OM : Steve Mandanda annonce la couleur avant le Feyenoord !

Publié le 25 avril 2022 à 9h46 par La rédaction

Jeudi soir, Steve Mandanda pourrait jouer son 100ème match de Coupe d’Europe en cas de titularisation contre le Feyenoord Rotterdam. Une fierté pour le capitaine de l’OM.