OM : Son calvaire a pris fin, il se lâche totalement

Thomas Bourseau

Arrivé en provenance de Braga cet hiver, Vitinha a enfin pu exulter la semaine dernière en inscrivant ses premiers buts à l’OM. Une véritable libération pour le Portugais qui a vidé son sac pour Canal+.

Vitinha a débarqué à l’OM à la toute fin du mercato hivernal avec la lourde étiquette d’être le joueur le plus cher de l’histoire du club phocéen de par son transfert à 32M€. Il aura fallu attendre 2 mois et demi pour voir le Portugais inscrire son premier but et son premier doublé dans le même match dimanche dernier face à Troyes (3-1).

«Une libération ? Oui, j’étais très heureux que mes coéquipiers célèbrent mon but de cette façon»

Une libération pour Vitinha qui a fait passer le message suivant à Canal+ à ce sujet. « C’était une semaine spéciale parce que j’ai marqué mes premiers buts avec le club. Je vais continuer à faire ce que je faisais jusqu’à maintenant, travailler tous les jours, donner le meilleur de moi-même. Si c’était une libération ? Oui, j’étais très heureux que mes coéquipiers célèbrent mon but de cette façon ».

«C’est un moment qui restera gravé pour le reste de ma vie»