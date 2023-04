Après Mbappé, il lance un coup de pression à l'OM

Arnaud De Kanel

Ce dimanche soir, l'OM se déplace sur la pelouse du Groupama Stadium pour y affronter l'OL en clôture de la 32ème journée de Ligue 1. Cet Olympico promet et Alexandre Lacazette se méfie des hommes d'Igor Tudor. L'attaquant lyonnais, qui souhaite terminer la saison meilleur buteur devant Kylian Mbappé, est assez impressionné par la saison de l'OM.

Cette 32ème journée de Ligue 1 s'achèvera en beauté ce dimanche soir avec le choc opposant l'OL à l'OM. Pour les Marseillais, la menace risque de venir d'Alexandre Lacazette. L'attaquant lyonnais a déjà planté 19 pions cette saison en championnat et il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Il sait que ce sera complique de faire chuter l'OM mais il aborde ce match avec l'ambition de faire le meilleur résultat possible.

Lacazette veut dépasser Mbappé...

Alexandre Lacazette est en lice pour remporter le titre de meilleur buteur du championnat et il clame haut et fort ses ambitions. « La cote, elle est pour Kylian, forcément. On va essayer de l'embêter jusqu'au bout. Je pense que ça va se décider même jusqu'à la dernière journée, début juin », a-t-il confié pour Téléfoot . Pour dépasser Kylian Mbappé, le Général devra marquer face à l'OM, une équipe qu'il compte faire chuter.

...et battre l'OM