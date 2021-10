Foot - OM

OM : Sampaoli déclare sa flamme à Dimitri Payet !

Alors que Dimitri Payet réalise un début de saison de très bonne facture, Jorge Sampaoli a confié toute son admiration pour le milieu offensif de l'OM.