OM : Sa petite amie le trompe à la télévision avec un Parisien !

Aujourd’hui au Paris FC, Maxime Lopez s’apprête donc à retrouver la Ligue 1 avec la formation parisienne. En effet, le milieu de terrain a déjà l’expérience du haut niveau français, lui qui a débuté sa carrière professionnelle à l’OM. Formé au sein du club phocéen, Maxime Lopez a d’ailleurs vu son côté marseillais lui jouer un mauvais tour avec son ex-petite amie. Explications.

En 2019, la 11ème saison des Anges de la télé-réalité était diffusée sur NRJ 12. Au casting, on pouvait retrouver un certain Raphaël Pépin , alors habitué des émissions de télé-réalité en France. Invité par son coiffeur Maracas , sur Instagram, à livrer une anecdote, le candidat a révélé un secret à propos de ce qui s’est réellement passé avec Montaine , qui était à l’époque la petite-amie de Maxime Lopez , alors joueur de l’OM .

« On a toujours dit qu’il ne s’est rien passé… »

« Je pense que tout le monde se rappelle de la scène du cellier avec Montaine. Elle sortait avec Maxime Lopez à l’époque. Je vais te donner une vraie anecdote. Cette nuit-là, j’ai rejoint Montaine dans le cellier et on a toujours dit qu’il ne s’est rien passé. En effet, moi j’étais en couple avec Tiffany et attention, c’était le tout début avec Tiffany, je l’ai toujours respecté, mais quand j’étais dans les Anges, je faisais n’importe quoi », a-t-il d’abord raconté.