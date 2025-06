OM : Sa mère insultée, Adrien Rabiot se lâche !

Dans un long entretien accordé au média anglophone The Athletic, Adrien Rabiot s’est largement confié au sujet de sa première saison à l’Olympique de Marseille. Il est notamment revenu sur son retour au Parc des Princes de février dernier face à son ancienne équipe du Paris Saint-Germain, qui avait fait couler beaucoup d’encre à l’époque.

L’accueil a été terrible pour le joueur de l’ OM , mais également pour sa mère, prise pour cible par la banderoles des supporters du PSG . « Est-ce que ça fait mal ? Oui, bien sûr. Mais que ce soit elle ou moi, on s'est construit une carapace » a confié Adrien Rabiot , pour The Athletic. « Parce que dans ce milieu, il faut être armé. De ce côté-là, elle est exceptionnelle aussi, car elle ne laisse rien entrer, elle est concentrée sur ses objectifs et se fiche de ce que les gens disent autour d'elle. Si elle est convaincue que quelque chose est le bon choix et qu'elle fait ce qu'il faut, elle le fera et ne se laissera pas intimider par ce qui se passe à l'extérieur. Il faut avoir un état d'esprit solide comme le roc, et elle l'a, notamment grâce à ce que nous avons vécu ensemble dans notre famille. Ce sont des choses qui nous ont forgés, et de ce côté-là, elle est imbattable ».

« Elle veut le meilleur pour moi et elle a toujours fait ce que je lui demandais »

Le joueur de l’OM a pris cette occasion pour rendre hommage à sa mère Véronique Rabiot, qui gère sa carrière depuis ses débuts. « Elle m'a toujours soutenue. Elle a toujours été à mes côtés et m'a toujours dit : ‘Concentre-toi sur ton football et sur le terrain. Je m'occupe du reste’. Pour un footballeur, il y a des choses qui peuvent te trotter dans la tête, car il y a tellement de choses à gérer autour de toi. Parfois, tu ne sais pas à qui déléguer. Ça peut être un poids » a confié Adrien Rabiot. « Dès le début, ma mère était là pour gérer tout ce qui se passait autour de moi et me laisser me concentrer sur le terrain. C'est ce qui m'a permis de progresser comme je l'ai fait et d'avoir autant de succès. Elle a toujours été très ambitieuse. Elle veut le meilleur pour moi et elle a toujours fait ce que je lui demandais. C'est important, car avec d'autres personnes, extérieures à la famille, les choses ne se seraient peut-être pas passées comme ça. Elle est très professionnelle et méticuleuse, tout comme moi. On se prend beaucoup l'une pour l'autre ».