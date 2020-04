Foot - OM

OM : Rongier prêt à faire un beau geste

Publié le 2 avril 2020 à 12h05 par La rédaction mis à jour le 2 avril 2020 à 12h06

Alors que les joueurs de l'OM sont au chômage partiel, Valentin Rongier se dit prêt à aller encore plus loin et à renoncer à son salaire.