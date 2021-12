Foot - OM

OM : Reims enrage après le pénalty sur Payet !

Publié le 22 décembre 2021 à 23h31 par La rédaction

Grâce à un penalty de Dimitri Payet dans le temps additionnel, l’OM est parvenu à arracher un point face à Reims (1-1) ce mercredi. Un fait de jeu que ne digère pas Yunis Abdelhamid.