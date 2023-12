OM : Rachat acté en 2024 ? L'annonce qui a tout relancé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Les rumeurs autour d’une vente de l’Olympique de Marseille se font nombreuses depuis maintenant plusieurs années, et le dossier a connu un nouveau rebondissement il y a quelques semaines, avec la confirmation par Canal+ d’un intérêt de l’Arabie saoudite pour la formation saoudienne. De quoi affoler la Canebière…

Ces dernières années, le dossier Vente OM a fait couler beaucoup d’encre, avec notamment les sorties répétées du journaliste Thibaud Vézirian, martelant avec assurance que Frank McCourt va céder le club. Jusqu’ici, l’homme d’affaires américain ou son entourage ont toujours démenti les rumeurs, mais une nouvelle sortie forte a affolé la ville de Marseille ces dernières semaines, lorsque le club connaissait un début de saison mouvementé marqué notamment par le départ de Marcelino.



« En coulisse ça s'active pour la vente du club »

Journaliste à Canal+, David Berger a en effet surpris en novembre en lâchant une bombe à l’antenne. « Un petit mot sur Marseille, on en parle un peu moins mais en coulisse ça s'active pour la vente du club. On en parle très, très peu et pourtant, elle se rapproche. C'est l'Arabie saoudite qui serait intéressée pour racheter le club. On parle de 400M€ et de 200M€ d'enveloppe pour recruter », a-t-il affirmé, tout en évoquant un dénouement qui serait très proche.

Le nom de Zidane est également ressorti