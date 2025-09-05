OM : Rabiot écarté, la grande décision après son transfert !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce vendredi, les Bleus affrontent l’Ukraine en Pologne pour leur premier match des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Pour cette rencontre, Didier Deschamps devrait se passer des services d'Adrien Rabiot, encore marqué par son mercato agité. Dans le cœur du jeu, le sélectionneur devrait accorder sa confiance à Manu Koné et Aurélien Tchouameni.

L’équipe de France aborde ce vendredi un premier rendez-vous crucial dans la phase de qualification pour la Coupe du monde 2026 face à l'Ukraine. A quelques heures de ce match, la composition de Didier Deschamps se précise. William Saliba, forfait, laisse la charnière centrale à Dayot Upamecano et Ibrahima Konaté, tandis que Lucas Digne est préféré à Theo Hernandez sur le flanc gauche dans un dispositif en 4-2-3-1.

Voici le onze de départ Au milieu, Manu Koné et Aurélien Tchouaméni devraient assurer l’équilibre et la récupération du ballon. En attaque, Michael Olise, Bradley Barcola, Désiré Doué et Kylian Mbappé devraient aussi être présents.