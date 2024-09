OM - PSG : Une légende de Marseille craque complètement !

Thomas Bourseau

Les routes de l’OM et du PSG vont se croiser à Marseille le 27 octobre prochain dans le cadre du Classique. Au vu du début de saison des deux ennemis jurés, Eric Di Meco s’est enflammé pour ce grand rendez-vous en craquant quelque peu entouré de certains supporters marseillais.

Dimanche dernier, le premier Olympico de la saison a eu lieu entre l’OL et l’OM au Groupama Stadium. Grâce à un but dans les dernières secondes de la rencontre signé Jonathan Rowe, l’Olympique de Marseille est sorti victorieux de ce duel des Olympiques sur le score de 3 buts à 2.

«On va commencer à faire peur à pas mal de monde»

De quoi permettre aux hommes de Roberto De Zerbi d’enregistrer la quatrième victoire de leur saison en Ligue 1 et d’être au coude à coude avec le PSG et l’AS Monaco qui se partagent tous les trois la première place du classement du championnat avec un bilan de 13 points en 5 matchs. Mais également de faire jubiler Eric Di Meco. « Aller gagner ce match-là, avec toutes ces circonstances de jeu… Le penalty, eux qui mènent puis qui reviennent. Franchement, cette année, on a une équipe de vrais mecs. Et en plus avec Roberto De Zerbi. J’ai quand même l’impression qu’on va commencer à faire peur à pas mal de monde ».

«Ils étaient contents quand les Lyonnais revenaient, ces encul**(rires). Là, ils pleurent»

Le 27 octobre prochain, à l’Orange Vélodrome, aura lieu le Classique opposant l’OM au PSG. Légende de l’OM et vainqueur de la Ligue des champions 1993 avec le club phocéen, Eric Di Meco a craqué au micro avec des supporters de l’Olympique de Marseille dans la foulée de la victoire marseillaise contre l’OL. « J’espère que nos amis parisiens ont vu le match ! J’ai reçu des textos. Ils s’inquiètent. Ils étaient contents quand les Lyonnais revenaient, ces encul**(rires). Là, ils pleurent ».