OM - Polémique : Le clan Eyraud répond à la colère des supporters !

Publié le 17 janvier 2021 à 13h15 par La rédaction

Les supporters marseillais ont à nouveau manifesté pour réclamer la démission de Jacques-Henri Eyraud en marge la défaite de l'OM contre Nîmes (1-2) ce samedi. L'entourage du président a réagi à ces revendications.

Quelques jours seulement après s'être incliné (1-2) contre le PSG lors du Trophée des Champions, l'OM à concédé une nouvelle défaite sur sa pelouse ce samedi, cette fois face à la lanterne rouge du championnat, Nîmes, dans le cadre de la 20ème journée de Ligue 1. Ce revers a incité une centaine de supporters marseillais à aller manifester leur mécontentement à l'égard du président de l'OM, Jacques-Henri Eyraud. « Marseille te déteste » et « Casse-toi » , pouvait-on lire sur certaines banderoles des fans du club phocéen devant le Stade Vélodrome. Un proche du président marseillais à tenu à répondre aux critiques adressées à l'encontre de Jacques-Henri Eyraud.

« Plus les supporters manifesteront, plus ça le confortera »