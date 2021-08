Foot - OM

OM - Polémique : La nouvelle sortie surprenante de Jean-Pierre Rivère !

Publié le 23 août 2021 à 19h15 par A.C. mis à jour le 23 août 2021 à 19h22

Jean-Pierre Rivère est revenu sur les accidents survenus en marge de la rencontre entre l’OGC Nice et l’Olympique de Marseille.

Après plus d’un an d’absence des supporters dans les stades, leur retour semblait avoir redonné le sourire aux spectateurs de Ligue 1. Cela a rapidement dérapé. Dès la 3e journée de Ligue 1, un match a dû être interrompu pour des accidents graves impliquant des joueurs, membres du staff et surtout des supporters, lors du derby entre l’Olympique de Marseille et l’OGC Nice. Du côté du club niçois, on a décidé dès l’arrêt effectif de la rencontre de pointer du doigt le comportement de certains joueurs de l’OM, notamment Alvaro Gonzalez et Dimitri Payet, alors que ce dernier a été la cible de jets de projectiles tout au long de la rencontre.

« Ce qui s’est passé hier soir est inacceptable, mais... »